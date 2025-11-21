Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg'a gidecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.Bu kapsamda da 21-23 Kasım tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak.Dünya liderleri Güney Afrika'da G20 Zirvesi'nde bir araya gelecek. En büyük 20 ekonomiye sahip ülkelerin liderleri, kritik küresel meseleleri değerlendirecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle bir araya gelecek.Gündemde Gazze'de kalıcı barış ve Rusya-Ukrayna savaşı olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana teması altında icra edilecek Zirve'de çeşitli oturumlar sırasında konuşmalar da yapacak.