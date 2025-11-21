Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete operasyonu! Devleti 112 milyon lira zarara uğrattılar!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017-2021 yılları arasında Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yaptırmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere sahte reçeteler üretilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında 'Zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'Verileri hukuka aykırı olarak ele verme ve geçirme', suçlarından Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., Eczacı Y.E., Eczacı A.H., eczane çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K., ve E.Ç. isimli şahıslar hakkında arama, yakalama ve gözaltı talimatları verildi.6 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi.Yürütülen soruşturma kapsamında çetenin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun provizyon vermediği hastalara, özel klinikte takip edilip hastaneye hiç gitmemiş olan hastalara, on günlük kontrol muayene tarihi geçen hastalara ya da hastanede başkaca branşlarda kaydı bulunan ancak kendi branşı olan çocuk psikiyatri bölümünde hiç kaydı olmayan hastalara usülsüz protokol numaraları üreterek reçete düzenlediği ve ilaçların usülsüz yöntemlerle temin edilmesi suretiyle tanzim edilen reçetelerin fatura edilmesi neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun suç tarihi itibariyle 112 Milyon TL zarara uğrattığı belirlendi.Ayrıca temin edilen ilaçların bir kısmının kimliği belirsiz yabancı uyruklu şahıslara satılarak maddi menfaat temin edildiği de tespit edildi.