Ege'de gergin anlar! Yunanlılar Türk teknesine saldırdı

Aydın'ın Didim ilçesindeki balıkçı barınağından Ege Denizi'ne açılan Türk balıkçı teknesine, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldı. Saldırı sonucu teknede hasar meydana geldi.

Ekleme: 20.11.2025 - 09:59 Güncelleme: 20.11.2025 - 10:05 / Editör: Fehmi Öztürk
Edinilen bilgiye göre, 18 Kasım gecesi Didim Taşburun Balıkçı Barınağı'ndan hareket eden 'Hasip Reis 3' adlı balıkçı teknesi Didim açıklarında avlanmaya çıktı.

YUNANLILAR KAÇTI
Gece yarısında bölgeye gelen Yunan Sahil Güvenlik ekibi, Türk balıkçı teknesine 5 el ateş açtı. Türk balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye intikal ederken, Yunanlılar kaçtı.

TEKNEDEN MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Balıkçı teknesi Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri nezdinde barınağa getirilirken, teknede maddi hasar meydana geldiği görüldü.