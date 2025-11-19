Türkiye'nin Suriye Büyükelçisi Belli Oldu!

Türkiye, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından 13 yıl sonra Suriye'ye ilk kez büyükelçi atadı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre Suriye Arap Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz atandı.Suriye'de iç savaş başladıktan sonra Şam'da bulunan diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarındaki Türkiye Büyükelçiliği, 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu.Büyükelçilik çalışanları ve aileleri alınan karar doğrultusunda Türkiye'ye dönmüş ve 26 Mart 2012'de günlük faaliyetler durdurulmuştu.Eski Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık 2024 tarihinde Maslahatgüzar olarak görevlendirilmişti.Nuh Yılmaz'ın göreve getirilmesiyle Şam Büyükelçiliği'ne 13 yıl sonra ilk atama yapılmış oldu.