Türkiye'nin Suriye Büyükelçisi Belli Oldu!
Resmi Gazete'de yer alan karara göre Suriye Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz getirildi.
Türkiye, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından 13 yıl sonra Suriye'ye ilk kez büyükelçi atadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre Suriye Arap Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz atandı.
GEÇEN YIL YENİDEN AÇILMIŞTI
Suriye'de iç savaş başladıktan sonra Şam'da bulunan diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarındaki Türkiye Büyükelçiliği, 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu.
Büyükelçilik çalışanları ve aileleri alınan karar doğrultusunda Türkiye'ye dönmüş ve 26 Mart 2012'de günlük faaliyetler durdurulmuştu.
13 YIL SONRA ATAMA YAPILDI
Eski Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık 2024 tarihinde Maslahatgüzar olarak görevlendirilmişti.
Nuh Yılmaz'ın göreve getirilmesiyle Şam Büyükelçiliği'ne 13 yıl sonra ilk atama yapılmış oldu.
NUH YILMAZ KİMDİR?