Sanat Tarihinin En Pahalı Tablosu!

Dudak uçuklatan rakam...Sotheby's'in yeni ABD merkezindeki ilk satış gecesinde gerçekleşen müzayede, salonda büyük alkış ve şaşkınlıkla karşılandı.Satış, yaklaşık 20 dakika süren kıyasıya bir teklif yarışının ardından sonuçlandı.Eser, ikinci Dünya Savaşı sırasında Avusturya'daki Immendorf Kalesi'nde çıkan yangında yok olan diğer Klimt tablolarından ayrılmış olması nedeniyle yok olmaktan kurtulmuştu.Müzayedeyi yöneten Sotheby's Avrupa Başkanı Oliver Barker, tablonun 'sanatçının bu ölçekteki portrelerinden birini edinmek için son fırsatlardan biri' olduğunu vurguladı.Portre, daha önce milyarder koleksiyoner Leonard A. Lauder'ın evinde sergileniyordu. Lauder, bu yıl içinde hayatını kaybetmişti.Satış, 2022'de Andy Warhol'un eserinin kırdığı önceki modern sanat rekorunu geride bıraktı.Klimt'in 'Lady with a Fan' adlı son tamamlanmış portresi ise 2023'te 108,4 milyon dolara alıcı bulmuştu.Aynı gecede, Lauder koleksiyonundan yapılan toplam satış 527,5 milyon dolara ulaştı. Edvard Munch'un bir resmi 35,1 milyon dolara, bir başka Klimt manzarası ise 86 milyon dolara alıcı buldu. Alexander Calder'in heykeli açılış eseriydi ve tahmini değerinin neredeyse üç katına, 889 bin dolara satıldı.Müzayedenin en dikkat çeken parçalarından biri de, konsept sanatçı Maurizio Cattelan'ın 18 ayar altından yapılmış 220 kiloluk tuvalet heykeli 'America' oldu.Başlangıç fiyatı altın ağırlığının güncel değerine göre 10 milyon dolar olarak belirlenen eser yalnızca tek bir teklif aldı.Sotheby's'e göre eseri satın alan kişi 'ünlü bir Amerikan marka' oldu. Ücretler dahil toplam satış bedeli 12,1 milyon dolar olarak açıklandı.Cattelan'ın aynı eserinin bir başka versiyonu, bir dönem Guggenheim'da çalışır durumda sergilenmiş, daha sonra Winston Churchill'in doğum yeri Blenheim Sarayı'ndan çalınmış ve hâlâ bulunamamıştı.Basquiat'ın 1981 tarihli eseri 48,3 milyon dolarla çağdaş sanat bölümüne liderlik ederken, Kerry James Marshall ve Barkley L. Hendricks'e ait iki büyük eser alıcı bulamadı. Açılış, uzun süre yavaşlayan üst segment sanat piyasasına moral verdi.Küresel sanat satışları son iki yıldır düşüş gösterirken, Sotheby's bu hafta 1 milyar dolar toplamayı hedefliyor. Christie's'in hafta başındaki satışında 690 milyon dolar gelire ulaşması, piyasada temkinli bir toparlanma beklentisini güçlendirdi.Sotheby's ayrıca hafta içinde Frida Kahlo'nun 'El sueño (La cama)' adlı eserini satışa çıkaracak.Uzmanlara göre eser, Georgia O'Keeffe'nin kadın sanatçılar arasında açık artırma rekorunu kırabilir.