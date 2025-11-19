O Şirket Resmen Tanıttı!

Huawei MatePad Edge, markanın en yeni 2'si 1 arada tablet çözümü olarak nihayet gün yüzüne çıktı. Huawei, haftalardır teknoloji dünyasında merakla beklenen bu cihazın ilk görsellerini resmi olarak paylaştı.Yeni model, kullanıcılarına eksiksiz bir PC deneyimi sunmayı hedefliyor. Özellikle manyetik bağlantılı klavyesi sayesinde cihazı saniyeler içinde bir dizüstü bilgisayara dönüştürebiliyorsunuz. Kullanıcılar klavyeyi taktığında masaüstü modu devreye girerken, çıkardığında ise standart tablet arayüzüne hızlıca geçiş yapabiliyor.Sızdırılan bilgilere göre cihaz, 14.2 inçlik devasa bir OLED ekranla geliyor. Bu ekran boyutu, standart bir MateBook dizüstü bilgisayar ile neredeyse aynı çalışma alanını sunuyor. Ayrıca panelin yansıma önleyici özel bir kaplamaya sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.Tablet gücünü yeni nesil Kirin 9 serisi işlemciden alıyor. Bununla birlikte cihazın HarmonyOS 6 işletim sistemiyle kutudan çıkacağı ve donanım ile yazılım arasında kusursuz bir uyum sağlayacağı belirtiliyor. Gümüş ve Uzay Grisi renk seçeneklerine sahip olan bu güçlü tablet, 25 Kasım'da düzenlenecek etkinlikte Mate 80 serisiyle birlikte tam kapsamlı olarak tanıtılacak.