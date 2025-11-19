Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama: İstanbul Süreci devam etmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'İSTANBUL SÜRECİ DEVAM ETTİRİLMELİ'Bugünkü görüşmelerimizde de İstanbul Süreci'nin pragmatik ve sonuç odaklı bir anlayışla sürdürülmesi gereği üzerinde durduk. Savaşın yıpratıcı etkilerinin derinleştiği dönemde İstanbul görüşmeleri diplomatik çözüm çabalarında önemli bir merhale teşkil ediyor . İstanbul Süreci devam ettirilmeli.Enerji altyapılarına yönelik artan saldırılar ve can kayıpları her iki taraf içinde telafisi olmayan yıkımlar getiriyor. Bölgede akan kanın durmasını arzu eden tüm ortaklarımızdan da İstanbul sürecine yönelik yapıcı yaklaşım sergilemelerini bekliyoruz.Enerji altyapılarına yönelik artan saldırılar ve can kayıpları her iki taraf içinde telafisi olmayan yıkımlar getiriyor. Bölgede akan kanın durmasını arzu eden tüm ortaklarımızdan da İstanbul sürecine yönelik yapıcı yaklaşım sergilemelerini bekliyoruz.Evvela ateşkesi hızlandıracak adil ve kalıcı barışın önünü açacak önerileri Türkiye olarak Rusya ile ele alma konusunda her daim hazırız.Bugün görüşmelerimizde ikili konuları da değerlendirdik.'TÜRK DİPLOMASİSİNİN GÜCÜNE GÜVENİYORUZ'Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin konuşmasından öne çıkanlar:Bugün çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu ilk görüşmemiz değil biliyorsunuz. İşbirliğimiz için Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür etmek istiyorum. Türk diplomasinin gücüne ve Moskova'da anlaşılabilir olmasına güveniyoruz.Yıl sonuna kadar esir değişimlerini yeniden başlatmayı umuyoruz. Türkiye bu konuda büyük bir destek veriyor.