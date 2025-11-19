  • USD: 42,29 - 42,36
Ankara'da kritik zirve! Zelenskiy’in Ankara ziyareti Avrupa basınında

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Ankara ziyareti, savaşın sona erdirilmesine yönelik umutları yeniden gündeme taşıdı. Avrupa medyası, Türkiye'nin hem Kiev hem de Moskova ile temas kurabilen ülke olarak barış sürecinde kritik bir rol üstlenebileceğine dikkat çekiyor.

Ekleme: 19.11.2025 - 10:47 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:00 / Editör: Fehmi Öztürk
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna müzakerelerini yeniden başlatmak amacıyla bugün Ankara'ya ziyaret gerçekleştirdi. Zelenskiy'in, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

AVRUPA'NIN BARIŞ UMUDU ANKARA'DA

Zelenskiy'in Ankara ziyareti Avrupa'da barış umutlarını yeniden yeşertti. Avrupa basınından Euronews haber kuruluşu, Zelenskiy'in müzakereleri yoğunlaştırmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çözüm önerileri sunacağını belirtti.

MÜZAKERELERDE TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR

Euronews, Türkiye'nin daha önce de Kiev ile Moskova arasında görüşmelere ev sahipliği yaptığını ve bu müzakerelerden esir takası anlaşmalarının sağlandığını belirtti.

'BAŞKAN ERDOĞAN SAVAŞIN SONA ERMESİNDE ROL OYNAYABİLİR'

Euronews, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaşın sona ermesinde rol oynayabileceğini vurguladı.

Euronews, Ankara'nın arabulucu rolüne atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Zelenskiy hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temasları olduğunun altını çizdi.

PENTAGON'DAN BİR HEYET UKRAYNA'YA GÖNDERİLDİ

Öte yandan, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ve adını vermek istemeyen ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çabalarına ilişkin iddialarda bulundu.

Yetkililer, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çabaları kapsamında Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir heyetin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gönderildiğini kaydetti.

Heyetin, Zelenskiy'nin yanı sıra çok sayıda Ukraynalı yetkili ve temsilciyle görüşmeler yapacağı belirtildi.