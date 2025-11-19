2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

Google, teknoloji dünyasının merakla beklediği en iyi Android uygulamaları ve oyunları listesini nihayet açıkladı. Her yıl düzenlenen bu prestijli ödüller, kullanıcı deneyimini zenginleştiren ve yenilikçi çözümler sunan yapımları onurlandırıyor. 2025 yılına damgasını vuran yapımlar arasında özellikle yapay zeka destekli araçlar ve yaratıcı oyunlar dikkat çekiyor.Bu yılın genel klasmandaki kazananı, üretkenliği artırmayı hedefleyen “Focus Friend” oldu. Ünlü içerik üreticisi Hank Green tarafından geliştirilen bu uygulama, odaklanmayı oyunlaştırarak kullanıcıların dikkat dağınıklığını azaltmasına yardımcı oluyor. Google editörleri, uygulamanın sunduğu sevimli arayüzü ve etkili zaman yönetimi özelliklerini övgüyle bahsetti.Oyun kategorisinde ise büyük ödülü “Pokémon TCG Pocket” kucakladı. Kart oyunu tutkunlarını dijital dünyada buluşturan yapım, görsel kalitesi ve sadık kaldığı orijinal mekanikleriyle tam not aldı. Ayrıca çok oyunculu kategoride “Dunk City Dynasty”, hikaye anlatımıyla ise “Disco Elysium” öne çıkan diğer yapımlar arasında yerini aldı.Teknoloji devi sadece telefonlarla sınırlı kalmadı, diğer platformları da unutmadı. Çoklu cihaz desteği konusunda fotoğraf düzenleme aracı “Luminar” en iyi uygulama seçilirken, yarış oyunu “Disney Speedstorm” en iyi oyun ödülüne layık görüldü. Akıllı saatlerde “SleepisolBio”, tabletlerde ise “Goodnotes” kullanıcıların favorisi olmayı başardı.