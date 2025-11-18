Taksiciyi darbedip kaçmışlardı! 3 şüpheli gözaltında!

  • USD: 42,29 - 42,36
Mersin'de bir durakta taksicilik yapan 62 yaşındaki Mehmet Uğuz'un 3 yolcu tarafından bıçaklanıp darbedilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Kimliği tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ekleme: 18.11.2025 - 18:13 Güncelleme: 18.11.2025 - 18:52 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen taksici Mehmet Uğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracına aldığı yolcuların hem yoldan geçenlere hem de kendisine hakaret ettiğini söyledi.

5-6 DEFA YUMRUK YEDİM

Yolcuları normal şekilde uyardığını dile getiren Uğuz, 'Bunun üzerine yolculardan 5-6 defa yumruk yedim. Arkamdaki bir kişi sürekli kafama vurdu. Daha sonra benim kapımı açarak para istediler. 'Para yok' dedikten sonra bıçak çıkardılar. Biri bacağıma 2-3 defa bıçak sapladı. Taksiciler emeklerinin karşılığı için çalışıyor. Belki ölebilirdim. Bu duruma dur denilmesini istiyoruz.' diye konuştu.

Uğuz, kendisiyle ilgilenen polis ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.