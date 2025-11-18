O Teknoloji Devi İsrail'e Veri Mi Topluyor?

Belirli Samsung Galaxy modellerinde ön yüklü olarak bulunan ve kolayca kaldırılamayan Samsung AppCloud uygulaması, yeniden ciddi endişelerle gündeme geldi. Uygulama, kullanıcının izni olmadan hassas veriler topladığı iddialarıyla manşetlere taşınıyor. AndroidAuthority‘nin haberine göre Samsung veri topluyor olabilir.Bu tartışmalı uygulamanın arkasında İsrail merkezli ironSource şirketi yer alıyor. Günümüzde ABD merkezli Unity çatısı altında faaliyet gösteren ironSource, AppCloud'u özellikle Galaxy A, Galaxy M ve Galaxy F serisi cihazlara yüklüyor. Uygulamanın temel amacı, yeni cihaz kurulumlarında kullanıcılara üçüncü taraf uygulama önerileri sunmak.Uygulama hakkındaki soru işaretleri, 13 Şubat 2025'te SMEX tarafından hazırlanan bir içerikle uluslararası gündeme taşındı. SMEX, “Samsung'a Açık Mektup: WANA Bölgesinde Zorunlu Tutulan İsrail Kökenli Bloatware Uygulamalarını Sonlandırın” başlıklı mektupta önemli iddialara yer verdi. Mektupta, kullanıcının bilgisi ve rızası dışında çalışan AppCloud'un hassas veriler topladığı belirtildi.Açıklamada, uygulamanın kaldırılmaya çalışılması durumunda telefonun güvenliğini tehlikeye attığı da ifade edilmişti. Ayrıca, gizlilikle ilgili herhangi bir açık bilgi sunmaması da kullanıcı endişelerini artırıyor. Bu uygulamanın belirli ülkelerde Samsung cihazlara doğrudan gömülü gelmesi ve hangi bilgileri topladığı konusunda Samsung'un sessiz kalması endişeleri büyütüyor.