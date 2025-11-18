  • USD: 42,29 - 42,36
Muğla'da feci kaza: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Ekleme: 18.11.2025 - 00:24 Güncelleme: 18.11.2025 - 00:29 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Muğla'da feci kaza: 1’i ağır 2 kişi yaralandıAkkaya yolu üzerinde 48 AL 076 plakalı aracıyla seyreden M.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede sürücünün hafif, yanında bulunan kızının ise ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan alkol testinde M.A'nın 138 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.