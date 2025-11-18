Muğla'da feci kaza: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Akkaya yolu üzerinde 48 AL 076 plakalı aracıyla seyreden M.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.SORUŞTURMA BAŞLATILDISağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede sürücünün hafif, yanında bulunan kızının ise ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan alkol testinde M.A'nın 138 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.