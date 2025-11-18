Freni boşalan traktör az daha can alıyordu!

Edinilen bilgilere göre, H.A. (70) ve eşi S.G. (58), aniden harekete geçen traktörü durdurmak isterken dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan çift, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.