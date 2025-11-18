Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan’da 400 Milyon Dolarlık Hayat Mekke Projesi İçin Ön Sözleşme İmzaladı

Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığı'na bağlı National Housing Company (NHC) ile 1.014 villayı kapsayan Hayat Mekke Projesi için ön sözleşme imzaladı. Bu kritik gelişme, 2 Aralık 2024'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde; Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) ile Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Majid bin Abdullah Al-Huqail tarafından Riyad'da imzalanan İyi Niyet Anlaşması sonrasında yürütülen görüşmelerin ilk somut çıktısı oldu.Şirket, Cityscape Global Riyad 2025 Fuarı'nda gerçekleştirilen imza töreniyle 400 milyon dolar değerindeki Hayat Mekke Projesi'nde NHC ile iş birliğini resmileştirerek uluslararası arenadaki yeni dönemin kapılarını araladı. Bu adım, Emlak Konut GYO'nun küresel ölçekte yeni yatırım fırsatları ve ortaklıklar geliştirme hedefinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.