Düğün sonrası silahlı kavga! 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, düğün sonrası araç parkı nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. İddialara göre tartışma sırasında Alperen Yılmaz, yanında bulunan tabanca ile İbrahim Ekmen'e ateş etti. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ekmen, ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.Doktorların uzun süren müdahalesine rağmen İbrahim Ekmen'in durumu kritik seyredince yoğun bakıma alındı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından firar eden şüpheli Alperen Yılmaz, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.