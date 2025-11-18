Böcek ailesinin ölümüne ilişkin tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı: Aynı ürünleri günlük 300-400 kişi yiyor

Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturmada, ailenin ölmeden önce yemek yediği yerlerdeki işletme sahiplerinin ve çalışanlarının savcılık ifadeleri ortaya çıktı.'AYNI ÜRÜNLERİ GÜNLÜK 300-400 FARKLI KİŞİYE VERMEKTEYİZ'Golden Kokoreç işletmesinin sahibi E.E. savcılık ifadesinde, iş yerinin kendisine ait olduğunu belirterek, 'Çocuklarım işletmesini yapar. Ben geceleri saat 23:00'ten sonra ertesi sabah 04:00-05:00'e kadar orada kalmaktayım. Dükkanda bulunduğum sırada siparişle veya bu siparişlerin hazırlanmasıyla herhangi bir şekilde ilgilenmiyorum. İs yerinde kullanmış olduğumuz malzemeleri dükkana satan firmalar kendileri getiriyor. Biz sadece ödemesini yapıyoruz. Daha önce ifademde belirtmiş olduğum alınan tavuk, sucuk ve kaşarı bazen kızım Eda, bazen de ben alıyorum. Olayla ilgili iş yerime ailenin geldiği sırada ben yoktum. Aile 11/11/2025 salı günü gelip kamera görüntüleri ile sabit olduğu üzere belirtmiş olduğum ürünlerden yemişler. Herhangi bir içecek içmemişler.Aynı ürünleri günlük 300-400 farklı kişiye vermekteyiz. Bu zamana kadar herhangi bir şikayet olmadı. Ürünlerin hijyenine dikkat etmekteyiz. Hatta bu olayın 1 hafta kadar öncesinde bu iş yerinde denetim yapıldı ve ürünlerin hijyen kurallarına uygun olduğuna dair tutanak tuttular. Zehirlenme olayıyla herhangi bir ilgim alakam olmadığını düşünüyorum. Aynı iş yerinde bu aile gelmeden önce de kızımın aynı kokoreçten yediği görülmektedir. Suçlamayı kabul etmiyorum' diye konuştu.'AYNI LOKUMDAN BAŞKA MÜŞTERİLER DE YEDİ'Lokum dükkanının çalışanı F.T. savcılık ifadesinde, 'Ben iş yerinde sigortalı olarak çalışıyorum. Dükkan Azad Erdoğdu adınadır. Kendisi 3 aydır hasta olduğu için iş yerine gelmez. Bahse konu olaya ilişkin dükkan içerisinde çocuklar herhangi bir ürün yemediler. Ayrıca anne ve babasına ikram ettiğim nar çayından da içmediler. Müşterinin almış olduğu 200 TL karşılığında 1.100 gram gelen lokumdan aynı gün içerisinde yaklaşık 200 farklı kişiye de sattık. Satın almayan 200 farklı müşteriye de bu lokumdan tattırmışımdır. Bizim lokumlarımız paketinden açılıp bittikçe tezgah önünde yenileriyle değiştirilir. Haftada bir de aynı lokumun yenilerini sipariş ederiz. Aynı lokumu bizim gibi diğer esnaflar da satmaktadır. Bu lokumun içerisinde herhangi bir süt ürünü bulunmaz. Kaymaklı değildir. Meydana gelen ölüm olayıyla benim satmış olduğum herhangi bir bağlantısı veya illiyet bağı olmadığını düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum' dedi.Sebil Kafe'nin sahibi F.M.O. savcılık ifadesinde, 'Görüntülerden de anlaşılacağı üzere çayları anne ve baba ise çocuklar içti. İşletmemde herhangi bir yiyecek veya tatlı tüketmediler. Bu olayı öğrendikten sonra iş yerimde bulunan meşrubat ürünlerini kendim ve çalışanlarım ile birlikte kontrol ettim. Ayrıca ilçe tarımdan gelip numune dahi almışlardır. Günlük iş yerimde 150-200 kadar adisyon olur. Çay, kahve ve kapalı ürünler sirkülasyon fazla olduğu için her zaman tazedir. Meydana gelen ölüm olayıyla herhangi bir ilgim, alakam ve illiyet bağım olmadığını düşünüyorum' dedi.'AYNI MİDYELERDEN BEN DE YEDİM'Midye tezgahının sahibi Y.D. savcılık ifadesinde, 'midye satışını ek iş olarak yapıyorum. O gün halamın oğlu Murat Kılıvan'ın tezgahında çalışıyordum. Daha önce belirttiğim üzere Fatma Akgül adlı kişiden 1050 adet midye almıştım. 13.30 sıralarında midye satmaya başladım. Aynı günün akşamı 22.00 sıralarında bütün midyeleri bitirdim. Gün içerisinde aynı midyelerden aşağı yukarı 10 adet yemişimdir. Olayla ilgili midye yiyen aile 1 porsiyon midye verdim. Midyeyi adamla kadının yediğimi gördüm. Ancak çocukların yiyip yemediklerini görmedim. Aynı yerde Beşiktaş Belediyesinden söz ile aldığımız izin üzerine burada midye satıyoruz. Tezgah sahipleri şehit ailesi olduğu için böyle bir kolaylık sağlamışlar. Ben 5 senedir de midye satıyorum. Bu zamana kadar benzer bir olayla kesinlikle karşılaşmadım. Aynı tezgahtan arkadaşlarım dahi yiyorlar. Kimsenin bir şikayeti olmamıştır. Meydana gelen olayla herhangi bir bağlantım olmadığını düşünüyorum' dedi.