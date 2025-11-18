Bakan Güler, Kazakistan’ın Savunma Bakanı Dauren Kosanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’ye gelen Kazakistan’ın Savunma Bakanı Dauren Kosanov ile görüştü.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmî davetlisi olarak Ankara'ya gelen dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın Savunma Bakanı Dauren Kosanov'u askerî törenle karşıladı.



Konuk Bakan'ın Onur Kıtası'nı selamlamasının ardından her iki Bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi.



Bakanlar, baş başa görüşme sonrasında heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.