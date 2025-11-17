Medine yolunda feci kaza! 42 kişi yanarak can verdi

Suudi Arabistan'da umre ziyaretçilerini taşıyan bir otobüs, Mekke'den Medine'ye seyir halindeyken bir yakıt tankeriyle çarpıştı. Otobüsün alev topuna döndüğü kazada en az 42 kişi yaşamını yitirdi.

Suudi Arabistan'ın Medine kenti yakınlarında meydana gelen korkunç kazada, umreden dönen bir otobüsün dizel yüklü bir tankere çarpması sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayda ölenlerin çoğunluğunun Hindistan vatandaşı olduğu aktarıldı.Kazanın Suudi Arabistan saatiyle gece yarısından sonra Mufrihat bölgesinde gerçekleştiği bildirildi. Umrelerini tamamlayan hacıların bulunduğu otobüs, Mekke'den Medine'ye hareket ediyordu.Otobüste 43 kişi bulunuyordu; kazadan sadece 1 kişi sağ kurtuldu. Kazanın çoğu yolcunun uyuduğu sırada meydana gelmesi nedeniyle alevler yayıldığında insanların kaçma şansı bulamadığı ifade edildi. Yetkililer, 42 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.