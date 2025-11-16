Güncel Altın Fiyatları! Son Durum Nedir?
İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...
CANLI ALTIN FİYATLARI
İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...
16 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ONS ALTIN
Ons altın fiyatı 4.087 dolar seviyesinde.
GRAM ALTIN
Gram altın fiyatları 5.551 TL seviyesinde.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın fiyatı 9.076 TL seviyesinde.
YARIM ALTIN
Yarım altın fiyatı 18.153 TL seviyesinde.
ATA ALTIN
Ata altın fiyatı 38.702 TL seviyesinde.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altını fiyatı 38.820 TL seviyesinde.
GREMSE ALTIN
Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı 94.080 TL seviyesinde.
İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...
16 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ONS ALTIN
Ons altın fiyatı 4.087 dolar seviyesinde.
GRAM ALTIN
Gram altın fiyatları 5.551 TL seviyesinde.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın fiyatı 9.076 TL seviyesinde.
YARIM ALTIN
Yarım altın fiyatı 18.153 TL seviyesinde.
ATA ALTIN
Ata altın fiyatı 38.702 TL seviyesinde.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altını fiyatı 38.820 TL seviyesinde.
GREMSE ALTIN
Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı 94.080 TL seviyesinde.