Güncel Altın Fiyatları! Son Durum Nedir?

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Ekleme: 16.11.2025 - 09:52 Güncelleme: 16.11.2025 - 09:55 / Editör: Erhan Şimşek
16 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 4.087 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 5.551 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 9.076 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 18.153 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 38.702 TL seviyesinde.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı 38.820 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı 94.080 TL seviyesinde.