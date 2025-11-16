Adıyaman'da Vatandaş Deprem Konutlarına Hayran Kaldı!

Vatandaşlara verilen sözler yerine getiriliyor...Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakan Murat Kurum başkanlığındaki ekip, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.Binalar hızla yükselirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum, bölgeden bir an olsun elini çekmiyor.Bu kapsamda, dün Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni düzenlendi.Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.Yapımı tamamlanarak teslim edilen ve çalışmalarına devam edilen konutları ve detayları aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlara iyi dileklerini iletti.Akabinde, 6 Şubat depremlerinden bu yana hayata geçirilen çalışmaları aktararak, 'Hizmetten başka amacımız yok' dedi.Bir sosyal medya kullanıcısı, 'Asrın Felaketi' sonrası hızla inşasına başlanan deprem konutlarını yakından kayda aldı.Vatandaş, gerçekleştirilen çalışmaları 'Yepyeni bir şehir inşa edilmiş. Bu kadar kısa sürede. Kimse inanamıyor.' ifadeleri ile değerlendirdi.Sosyal medya kullanıcısının yaptığı açıklama şöyle:Adıyaman'dayız. Dakikalarca gidiyorsunuz ve hiç bitmiyor konutlar. Yepyeni bir şehir inşa edilmiş. Bu kadar kısa sürede. Kimse inanamıyor.