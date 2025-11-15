Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BURSA °C, 22°CParçalı bulutluÇANAKKALE °C, 21°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 20°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kıyı Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 19°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 22°CParçalı bulutluİZMİR °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 29°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 24°CParçalı bulutluHATAY °C, 27°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 20°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 20°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 21°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 21°CParçalı bulutluSİNOP °C, 22°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 19°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 22°CParçalı bulutluRİZE °C, 21°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 19°CParçalı bulutluTRABZON °C, 20°CParçalı bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri ile Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 16°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 17°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 22°CParçalı bulutluVAN °C, 16°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 27°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 26°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 25°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 26°CParçalı ve az bulutlu