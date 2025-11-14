İçişleri Bakanlığı'ndan Titiz Operasyon! Göz Açtırmıyor...

Suç örgütlerine darbe üstüne darbe vuruluyor.Emniyet güçlerimiz, yaptığı başarılı operasyonlarla suçluların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.Bugün sabah, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İEM Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 5 aydır sürdürülen çalışmalar sonucu Orkinos Bulut-2 operasyonu; yurt içince İstanbul merkezli, Adana, Ağrı, Aksaray, Ankara, Artvin, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kars, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Van olmak üzere toplam 22 ilde gerçekleşti.Operasyon öncesinde Hollanda, İran, Estonya, Slovenya, Azerbaycan, Kırgızistan, Yunanistan, Panama, Birleşik Krallık, Belçika ve Bulgaristan polis teşkilatları ile bilgi ve belge paylaşımları yapıldı.Orkinos Bulut-2 operasyonu kapsamında, hedefte 5 ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütü vardı.Bu suç örgütlerinin “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde ticareti, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” gibi suçları işledikleri belirlendi.Ayrıca şüphelilerin, yurt içi ve yurt dışında ele geçirilen 18 ton 129 kilogram uyuşturucu/uyarıcı maddeden ve 1 milyon 290 bin tablet uyarıcı haptan sorumlu oldukları tespit edildi.Operasyon sonucunda, F.K., A.M.G., V.G. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu toplam 138 üst düzey organize suç örgütü üyesi yakalandı.Bu uluslararası organize suç örgütlerinin, MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan 647 taşınmaz, 186 araç, 1 holding, 113 şirket, 1 adet kuru yük gemisi ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere yaklaşık 15 milyar TL değerindeki mal varlığına el koyuldu.Yorum YazınAvatar