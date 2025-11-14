Hangi sınav ne zaman? ÖSYM 2026 takvimini açıkladı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2026 yılı sınav takvimini duyurdu.
Adaylar ÖSYM'nin sınav takvimine, kurumsal web sayfası üzerinden ulaşabilecek.
ÖSYM BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada “Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz'da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek. “ ifadelerini kullandı.
KPSS OTURUMLARI EYLÜLDE YAPILACAK
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 Sınav Takvimine göre:
MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı: 1 Mart
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): 20–21 Haziran
Dikey Geçiş Sınavı (DGS): 19 Temmuz
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS): 12 Temmuz
KPSS Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür): 6 Eylül
KPSS Alan Bilgisi: 12–13 Eylül
KPSS Ortaöğretim: 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.