Hangi sınav ne zaman? ÖSYM 2026 takvimini açıkladı

ÖSYM, 2026 yılı sınav takvimini duyurdu.Binlerce adayın ter dökeceği sınavların tarihleri de yapılan duyuru ile netleşmiş oldu.Adaylar ÖSYM'nin sınav takvimine, kurumsal web sayfası üzerinden ulaşabilecek.Ayrıca açıklana takvime göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihinde yapılacak.ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada “Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu.Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz'da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek. “ ifadelerini kullandı.ÖSYM'nin yayımladığı 2026 Sınav Takvimine göre:MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı: 1 MartYükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): 20–21 HaziranDikey Geçiş Sınavı (DGS): 19 TemmuzMillî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS): 12 TemmuzKPSS Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür): 6 EylülKPSS Alan Bilgisi: 12–13 EylülKPSS Ortaöğretim: 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.