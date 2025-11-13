Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! OGM'ye ait yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü! 1 pilot şehit oldu...

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 adet AT802 tipi yangın söndürme uçağının bakım için Hırvatistan'a gittiğini, uçaklardan biriyle telsiz irtibatının kesildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki uçağın planlı bakım faaliyeti kapsamında Çanakkale'den Hırvatistan'ın Zagreb kentine hareket ettiği, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle geceyi Rijika Havalimanı'nda geçirdiği belirtildi.SAAT 18.25'TE İRTİBAT KESİLDİAçıklamada, 'Uçaklar bugün TSİ 17.38'de Zagreb Havalimanı için yeniden havalanmış, hava muhalefeti nedeniyle dönüşe geçmiştir. Dönüş esnasında bir uçağımız Rijika Havalimanı'na iniş yaparken, diğer uçakla TSİ 18.25 itibarıyla telsiz irtibatı kesilmiştir' denildi.Bakanlık, kaybolan uçak ve görevli pilotun bulunması için Hırvatistan makamlarıyla koordineli olarak arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.ACI HABER GELDİ! 1 PİLOTUMUZ ŞEHİTTarım ve Orman Bakanı Yumaklı, kaybolan uçağın enkazına ulaşıldığını ve kazada 1 pilotun şehit olduğunu duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı şunları kaydetti:'Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.'