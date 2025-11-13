CHP'de bu da yaşandı! CHP İstanbul İl Binası'na girip tuvaletlerini yaptılar

Mahkeme tarafından atanan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in yardımcısı Zeki Şen'in odasına gizlice giren bazı partililer, büyük ve küçük tuvaletlerini makam koltuğuna yaptı.

Şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davalarının ardından bu kez CHP'de 'dışkılı saldırı' skandalı yaşanıyor.Dün gece saatlerinde bir grup CHP'li, İstanbul'daki il binasına geldi.Binaya gizlice giren bazı partililer, Gürsel Tekin'in yardımcısı Zeki Şen'in kullandığı odaya saldırı gerçekleştirdi.Sabah saatlerinde binaya gelen temizlik görevlileri, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.Görevliler, Zeki Şen'in makam koltuğu ve masasında, insana ait dışkı ve idrarla karşılaştı.Görevliler olay sonrasında Emniyet yetkililerine haber vererek odadan çıktı.TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in haberine göre; olay yerine intikal eden ekipler, manzarayı görüntüleyerek tutanak tuttu ve temizlik görevlilerinin ifadelerine başvurdu.Güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.