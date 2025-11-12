İsrail'de Ankara Korkusu Bitmiyor!

İsrail merkezli Globes'e göre, Tel Aviv Üniversitesi'nden istihbarat tarihçisi Dr. Yaakov Falkov, Türkiye'nin İsrail açısından hızla artan stratejik bir tehdit olarak görüldüğünü belirtti.Globes gazetesinin haberine göre, Tel Aviv Üniversitesi'nden istihbarat tarihçisi Dr. Yaakov Falkov, geçmişte İsrail istihbarat çevrelerinin Türkiye'yi ciddi bir tehdit olarak görmediğini ancak bu yaklaşımın son yıllarda köklü biçimde değiştiğini ifade etti.Falkov, artık İsrail hükümetindeki karar vericilerin, ilgili akademik çevreler, diplomatik-askeri, istihbarat-güvenlik kurumlarının, Türkiye'yi 'İsrail Devleti için hızla artan bir stratejik tehdit' olarak değerlendirme konusunda fikir birliğine vardığını ifade etti.Globes'in haberine göre, Dr. Falkov, İsrail istihbaratının asıl sorununu Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yönetim tarzına bağladı. Falkov, Netanyahu'nun 'istihbarat ve güvenlik camiasındaki üst düzey isimlerden devlet aygıtının diğer bölümlerine kadar, entelektüel veya politik olarak kendisine meydan okumayan kişilerle çevresini sarmaya eğilimli olduğunu' belirtti.Bu durumun, 'son dışişleri bakanlarının profesyonel açıdan yetersiz ve tamamen başbakana politik olarak bağımlı hale gelmesine' yol açtığını dile getiren Falkov, benzer bir tablonun istihbarat ve güvenlik camiasının liderliği için de geçerli olduğunu vurguladı.Dr. Falkov'a göre, İsrail'de son dönemde 'istihbarat elitinin statüsünde belirgin bir düşüş' gözlemleniyor. Falkov, Netanyahu'nun yalnızca yakın çevresine ve politik sadakate dayalı olarak bilgi edinme eğiliminin, diplomatik ve istihbarat kurumlarının raporlarına yönelik güvensizlik yarattığını söyledi.Globes'in aktardığına göre, bu yaklaşım İsrail'de başbakan ile profesyonel istihbarat ve diplomasi kadroları arasında bilgiye dayalı ciddi bir uçurum oluşturdu. Falkov, bu durumun 'acil güvenlik tehditlerine dair algıların farklılaşmasına' neden olduğunu, zaman zaman İsrail'in güvenlik politikalarının bu nedenle koordinasyondan uzaklaştığını ifade etti.