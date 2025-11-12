Devlet Bahçeli'den taziye mesajı! 'Feci olay bütün yönleriyle incelenecek'

Türkiye, güne 20 askerinin şehit haberiyle başladı...20 askerimiz şehit oldu, yüreğimiz yandı...Azerbaycan'dan havalanan askeri kargo uçağı, dün Gürcistan sınırına düştü.Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının içinde bulunan 20 personel, şehit oldu.Haber yurdu yasa boğarken haberi, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) paylaştı.20 askerimizin şehit olmasının açıklanmasının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli de bir yazılı açıklama yayınladı ve şöyle dedi;Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı C-130 tipi askeri kargo uçağımızın Türkiye'ye gelmek üzere Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalandıktan bir süre sonra Gürcistan hava sahasında elim bir kazaya uğrayarak düşmesi, bu suretle uçakta bulunan yirmi kahraman askerimizin şehadeti milletimize büyük bir acı yaşatmıştır.Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır. Kaldı ki beklentimiz ve temennimiz de budur.Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır.Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir.Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve büyük Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum.