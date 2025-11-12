CHP'nin İstanbul Karargahına El Koyma Talebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasının “suçtan elde edilen gelirlerle” finanse edildiği öne sürülerek binaya el konulması (müsadere) talep edildi. İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu “çıkar amaçlı suç örgütü lideri” olarak nitelendirilirken, söz konusu binanın aynı zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından da çalışma ofisi olarak kullanıldığı belirtildi.İddianamede, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde bulunan il binasının tapu kayıtlarına ayrıntılı şekilde yer verildi. Savcılık, zincir şeklindeki işlemlerin “örgütlü biçimde gerçekleştirildiğini” ve taşınmazın suç gelirlerinin aklanması amacıyla parti adına devredildiği belirtildi.Taşınmazın edinimiyle ilgili sürecin “örgüt lideri” olarak tanımlanan İmamoğlu'nun bilgisi ve yönlendirmesiyle yürütüldüğü ifade edildi.İddianamede, “İmamoğlu'nun kasası” olarak nitelendirilen Fatih Keleş'in “kaynağı belirsiz paraları valizlerle binaya getirdiği” vurgulandı. Ayrıca, Mustafa Can Poyraz ve Tuncay Yılmaz'ın da 'aklama eylemine fiilen katıldığı' kaydedildi.Savcılık, il binasının Türk Ceza Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca müsadere edilerek hazineye devredilmesini talep etti. İddianamede, “Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi 7752 ada 2 parseldeki dükkan niteliğindeki il binasının, örgüt faaliyetleri çerçevesinde suç gelirleriyle parti tüzel kişiliği adına devralındığı anlaşılmıştır” ifadesine yer verildi.