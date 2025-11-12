20 askerimiz şehit olmuştu! Gürcistan’da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterindeki C130 askeri kargo uçağı Azerbeycan dönüşünde Gürcistan’da düşmüş ve 20 askerimiz şehit olmuştu. Enkazda yapılan çalışmalarda uçağın kara kutusu bulundu. Kara kutuda yapılacak inceleme sonrasında uçağın kesin düşüş nedeni belli olacak. Öte yandan kazada şehit olan 20 askerimizin 19’unun naaşına ulaşıldığı öğrenildi. 1 askerimizin naaşını bulmak için ise çalışmalar sürüyor.

Türkiye yakın tarihinin en acılı günlerinden birini yaşıyor.Azerbaycan dönüşü sırasında Gürcistan’da düşen C130 askeri nakliye uçağında bulunan 20 askerimizin şehit olması tüm Türkiye’yi büyük üzüntüye boğdu.Düşen askeri uçağın enkazında sabah saatlerinde başlayan çalışmalar sonrasında şehit olan askerlerimizin 19’unun naaşına ulaşıldığı öğrenildi. 1 askerimizin cansız bedeni ise aranmaya devam ediyor.Düşen uçağın kara kutusu da bulundu.Enkazda yapılan çalışmalar sonrasında ekipler uçağın kara kutusuna da ulaştı. Kara kutu uçak içerisindeki telsiz konuşmaları, uçağın sistemlerinin işlendiği bir kayıt mekanizması. Kara kutu incelemesinin, kazanın neden gerçekleştiğine ışık tutması bekleniyor.Öte yandan düşen uçağın enkazının toplanarak Kayseri’deki askeri üsstte inceleneceği de öğrenildi.