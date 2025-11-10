O Üç Şirketin Faaliyet İzinleri İptal Edildi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme sistemleri sektöründe kritik bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Pay Fix ve İninal faaliyet izinleri ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin lisansları iptal edildi. Bu karar, üç şirketin de hizmetlerini sonlandırması anlamına geliyor.TCMB'nin aldığı bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar metni, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para ve Hizmetleri A.Ş. ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin faaliyetlerinin durdurulduğunu net bir şekilde belirtiyor.Merkez Bankası, yakın zamanda bu üç şirketten ayrı olarak Papara Elektronik Para A.Ş.'nin de faaliyet iznini iptal etmişti. Bu gelişme üzerine Papara bir açıklama yaparak kararı ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirdiklerini belirtti. Ayrıca, kullanıcı haklarının korunması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması için tüm adımları titizlikle attıklarını vurguladı.Papara, kullanıcı bakiyelerinin yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altında olduğunu hatırlattı. Bununla birlikte, bu düzenlemenin diğer grup şirketlerini kapsamadığını açıkladı. Papara Menkul Değerler A.Ş. ile Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Şirket, sürece dair gelişmelerin resmi kanallar üzerinden şeffaf biçimde paylaşılacağını da ekledi.