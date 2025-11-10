En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları!

Pazar araştırma şirketi Statcounter, Kasım 2025 dönemi itibariyle Türkiye ve dünyanın en çok kullanılan üretken yapay zeka araçlarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Sonuçlar, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'nin hem küresel ölçekte hem de Türkiye pazarında ezici bir farkla lider konumda olduğunu ortaya koyuyor.Küresel çapta yapılan araştırmaya göre, ChatGPT yüzde 81,35'lik devasa bir pazar payı ile ilk sırada yer aldı. ChatGPT'nin en yakın rakibi, yüzde 11,13'lük pay ile Perplexity oldu. Üçüncü sırada yüzde 3,47 ile Microsoft Copilot bulunurken, Google'ın geliştirdiği Gemini yüzde 3,02'lik pay ile dördüncülüğe yerleşti. Anthropic'in ürünü Claude yüzde 1,02, Deepseek ise yüzde 0,01 gibi düşük bir paya sahip.Türkiye özelindeki tablo, ChatGPT'nin ülkedeki etkisini daha da belirgin hale getiriyor. Statcounter verilerine göre, ChatGPT Türkiye'de yüzde 91,23'lük rekor bir pazar payına sahip.Küresel sıralamada dördüncü olan Google Gemini, Türkiye'de yüzde 4,88'lik pay ile ikinci sıraya yükseliyor. Microsoft Copilot ise yüzde 1,77 ile üçüncü sırada yer alırken, küresel çapta ikinci olan Perplexity Türkiye'de dördüncülüğe geriliyor ve pazar payı yüzde 1,64 olarak ölçülüyor.Claude'un Türkiye'deki payı yüzde 0,48 iken, Deepseek ise yok denecek kadar düşük bir oranda, yani yüzde 0,00 olarak belirtiliyor. Statcounter'ın paylaştığı bu veriler, şu anki eğilimlere bakıldığında, en yakın rakipleriyle arasındaki büyük fark sebebiyle ChatGPT'nin bu liderliğini yakın gelecekte kaybetme ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor