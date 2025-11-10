  • USD: 42,11 - 42,19
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem...İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem yerin 9.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.