Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem...
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Deprem yerin 9.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Deprem yerin 9.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.