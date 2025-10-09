Sare Garimenkul'un Sahibi Mehmet Karagöz Kaç Yaşında? Nereli?
01 Ocak 1962 tarihinde Samsun’un Terme ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Karagöz, köklü bir geçmişe sahip Karadeniz ailesinin mensubudur. Doğduğu toprakların çalışkan ve dürüst karakter yapısını hayatının her alanına yansıtan Karagöz, bugün sektörde saygın bir konuma ulaşmıştır.
Mehmet Karagöz'ün Kariyeri
Gayrimenkul sektörüne genç yaşlarda adım atan Mehmet Karagöz, yatırım danışmanlığı, arsa geliştirme projeleri ve gayrimenkul değerleme alanlarında uzmanlaşarak önemli başarılara imza atmıştır.
Kurucusu olduğu Sare Gayrimenkul markasıyla, yatırımcılarına güvenilir, şeffaf ve kazanç odaklı çözümler sunan Karagöz, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara profesyonel danışmanlık hizmeti vermektedir.
Sektördeki istikrarlı duruşu ve yenilikçi bakış açısıyla öne çıkan Karagöz, televizyon programları, ekonomi yayınları ve sektörel panellerdeki yorumlarıyla da dikkat çekmektedir. Toprak yatırımının uzun vadeli değerini her fırsatta vurgulayan Karagöz, “Doğru bilgiyle yönlendirilen yatırım, geleceğin en sağlam teminatıdır” mottosuyla hareket etmektedir.
Sare Gayrimenkul Hakkında
İstanbul merkezli Sare Gayrimenkul, Mehmet Karagöz'ün liderliğinde kısa sürede güvenilir bir marka haline gelmiştir. Kurum, gayrimenkul yatırımında doğru analiz ve sürdürülebilir kazanç ilkeleriyle hareket ederek yatırımcılarına istikrarlı bir gelecek vadetmektedir.
Mehmet Karagöz Evli mi?
Başarılı iş insanı Mehmet Karagöz, özel hayatında da örnek bir aile yapısına sahiptir. Sare Hanım ile evli olan Karagöz, dört çocuk babasıdır. Ailesine olan bağlılığıyla tanınan Karagöz, özel yaşamını medyadan uzak, sade bir şekilde sürdürmeyi tercih etmektedir.
Güvenin ve Tecrübenin Adı
Sektördeki deneyimi, dürüst iş anlayışı ve güçlü liderlik vasıflarıyla tanınan Mehmet Karagöz, bugün Sare Gayrimenkul markasını bölgesinde güvenin ve tecrübenin adı haline getirmiştir.