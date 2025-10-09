Sare Garimenkul'un Sahibi Mehmet Karagöz Kaç Yaşında? Nereli?

01 Ocak 1962 tarihinde Samsun’un Terme ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Karagöz, köklü bir geçmişe sahip Karadeniz ailesinin mensubudur. Doğduğu toprakların çalışkan ve dürüst karakter yapısını hayatının her alanına yansıtan Karagöz, bugün sektörde saygın bir konuma ulaşmıştır.

Mehmet Karagöz'ün Kariyeri

Gayrimenkul sektörüne genç yaşlarda adım atan Mehmet Karagöz, yatırım danışmanlığı, arsa geliştirme projeleri ve gayrimenkul değerleme alanlarında uzmanlaşarak önemli başarılara imza atmıştır.

Kurucusu olduğu Sare Gayrimenkul markasıyla, yatırımcılarına güvenilir, şeffaf ve kazanç odaklı çözümler sunan Karagöz, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara profesyonel danışmanlık hizmeti vermektedir.