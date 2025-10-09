Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı!

  • USD: 41,64 - 41,72
Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri 3 Ekim haftasında 186,2 milyar dolarla yeni rekorunu kırdı.

Ekleme: 9.10.2025 - 14:42 Güncelleme: 9.10.2025 - 14:55 / Editör: Erhan Şimşek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı.

TCMB haftalık verilerine göre 3 Ekim itibarıyla toplam rezervler yüzde 1,8 artarak 186,2 milyar dolara çıktı.

İlgili haftada döviz varlıkları bir önceki haftaya göre %0,4 artarak 79,3 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları %3 artarak 99,2 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %0,1 artarak 7,8 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası rezervleri son olarak 26 Eylül haftasında 183 milyar dolarla rekor kırmıştı.