Çin'de Elektrikle Otomobille 528 Km!

Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) Genel Sekreteri Cui Dongshu'ya göre, 2025'in üçüncü çeyreği sonu itibarıyla Çin'deki binek araçlardaki ortalama saf elektrik menzili tam elektriklilerde 528 km, PHEV'lerde (şarj edilebilir hibrit) 137 km ve EREV'lerde (menzil uzatıcı elektrikli) 205 km'ye ulaştı.Son beş yılda, batarya kapasitelerinin hızla artması sayesinde elektrikli araçların ortalama menzili 103 km, PHEV'lerin 44 km, EREV'lerin ise 80 km arttı. Bu değerler, CLTC test koşullarına göre hesaplandı.Şarj edilebilir hibrit modellerde menzil yoğunluğu genellikle 100-149 km aralığında toplanıyor. Bunu 150-199 km ve 80-99 km segmentleri izliyor. EREV (menzil uzatıcı elektrikli) araçlarda en yoğun menzil aralığı 150-199 km olurken, 200-249 km ve 250-299 km aralıkları bunu takip ediyor.Söz konusu veriler, Çinli üreticilerin son yıllarda menzil performansında ciddi bir sıçrama yakaladığını gösteriyor. Tam elektrikli araçlarda 500 km üzeri menzil artık standart hale gelirken, hibrit ve menzil uzatıcı modeller de daha uzun saf elektrikli sürüş kapasitesi sunmaya başladı.