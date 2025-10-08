Terör Devletinde Hedef Suriye!

Suriye'de 8 Aralık 2024'te Esad rejiminin sonlanmasıyla başlayan yeni dönemin önündeki en büyük engel olarak ortaya çıkan İsrail ve aparatları bir kez daha devreye girdi. Suriye'nin Halep kentinde önceki gün yaşanan çatışmaların yankıları sürüyor.6 Ekim sabahında çatısını PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurları Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde, İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin kontrol noktalarını hedef aldı. Terör örgütü, onlarca ailenin yerinden edilmesine neden oldu.Bunun üzerine Şam güçleri devreye girdi ve çatışmalar yaşandı. İlerleyen saatlerde ateşkese varıldı. Uzmanlara göre Şam yönetimine dahil olmayı reddeden SDG, İsrail'in güdümünde hareket ediyor. Son gelişmeler hakkında merak edilenleri derledik:Halep'in kontrolü Şam yönetiminde. Ancak Eşrefiyye ve Şeyh Maksud gibi mahalleler, SDG'ye bağlı unsurların kontrolü altında, ancak giriş ve çıkış noktaları Şam yönetiminin denetiminde bulunuyor.SDG unsurları Esad sonrasında birçok kez Şam yönetimine karşı Halep'teki gibi kışkırtmalara soyundu. Şam yönetimine bağlı güvenlik güçleri çatışmaların büyümesini engelledi. Uzmanlara göre SDG önümüzdeki günlerde de yine kirli oyunlara ve provokasyonlara girişebilir.Terör örgütü SDG'nin Halep'teki saldırılarının tam da Gazze'de ateşkesin konuşulduğu bir dönemde yaşanmasının tesadüf olmadığını belirten uzmanlar 'İşgalci İsrail yönetimi Gazze'deki olası ateşkes ihtimaline karşılık yeni bir savaş arayışında.Suriye'deki SDG-YPG'yi ve daha önce yaptıkları gibi Dürzileri kışkırtmaya devam edebilir' diyor. İsrail yönetimi, Suriye'nin toprak bütünlüğünü engellemek istiyor.Türkiye her platformda Suriye'de istikrarsızlığa izin vermeyeceğini ve toprak bütünlüğünün korunacağını dile getiriyor. Ankara gelişmleri yakından izliyor ve SDG'nin mutabakata uymazsa sonuçlarına katlanacağını belirtiyor. Şam da Türkiye ile hareket edeceklerini söylüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, bugün Türkiye'de olacak.Halep'te Suriye güvenlik güçleri ile SDG arasında yaşanan çatışmalar sırasında siviller büyük panik yaşadı. Arap aşiretleri sık sık SDG'nin işgal ettiği tüm bölgelerden çekilmesi gerektiğini savunuyor. Bölge halkı SDG'nin işgalinin son bulmasını istiyor.Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile 10 Mart'ta bir anlaşma imzalamıştı.Anlaşma Kürt toplumunun devletin ayrılmaz bir parçası olduğunu öngörüyor. Anlaşma uyarınca Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların Suriye devlet yönetimine entegrasyonunu kapsaması bekleniyor.Ancak SDG 10 Mart şartlarını yerine getirmedi ve Şam yönetimi bu yılın sonuna kadar süre tanıdı. Halep'teki çatışmalara rağmen Şara ile Abdi dün Şam'da bir kez daha bir araya geldi.Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile SDG'nin eleşbaşlarından Abdi'nin dün yaptığı görüşmeye ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da katıldı.Barrack önceki gün de SDG'nin sözde elebaşlarıyla görüşmüştü. ABD yönetimi birçok kez Suriye'de federal yapı olmayacağını ve SDG'nin Şam yönetimine bağlanması gerektiğini dile getiriyor.