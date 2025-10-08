  • USD: 41,63 - 41,71
Burdur'da jandarma aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si jandarma 5 kişi yaralandı

Burdur'da jandarma aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 jandarma personeli 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Burdur'da jandarma aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si jandarma 5 kişi yaralandıKaza, saat 20.00 sıralarında Burdur-Fethiye karayolu Hacılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma aracı ile bir otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 jandarma personeli ve otomobilde bulunan ve ismi belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

KAZAZEDELER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.