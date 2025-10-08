Burdur'da jandarma aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si jandarma 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Burdur-Fethiye karayolu Hacılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma aracı ile bir otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 jandarma personeli ve otomobilde bulunan ve ismi belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.KAZAZEDELER TEDAVİ ALTINA ALINDIKaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.