İETT Otobüsünde Dehşet!

Arnavutköy'de İETT otobüsünde bir şüpheli, otobüs şoförü ve 2 yolcuyu bıçakladı. Saldırıya uğrayan yolcuların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliye yönelik arama çalışması başlattı.

Ekleme: 31.10.2025 - 13:51 Güncelleme: 31.10.2025 - 13:55 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: Haber7
İETT Otobüsünde Dehşet!İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Haraççı Kavşağı girişinde İETT otobüsündesaat 11.30 sıralarında korkunç olay meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle otobüs şoförü ve 2 yolcuyu bıçakladı.

Saldırgan, şahısları yaraladıktan sonra olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOLCULARIN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 2 yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için arama çalışması başlattı.