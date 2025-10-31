  • USD: 41,89 - 41,97
Ankara'da Kuyumcu Soygunu! Tam 7 Kg Altın...

Kuyumcu dükkanından çalınan yaklaşık 7 kilogram altın ve ziynet eşyası, polis tarafından ele geçirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 31.10.2025 - 10:55 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:00 / Editör: Erhan Şimşek
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Ekim'de, bir kuyumcudan altın ve ziynet eşyası çalanlara yönelik operasyon başlattı.

Ekipler, incelemeleri sonucunda sahte plakalı ve maskeli 3 kişinin olayı gerçekleştirdiğini belirledi.

İŞ YERİNİN KUMANDASI KOPYALANDI

Şüphelilerin, olaydan önce İstanbul'dan Ankara'ya keşif için geldiği, 3 kez plaka değiştirdiği ve iş yerinin kumandasını kopyaladığı da saptandı.

20 MİLYON TL DEĞERİNDE ALTIN

İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken çalınan 7 kilo ağırlığında, 20 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.