Yunanistan'da Hürjet Endişesi!

İspanya hükümetinin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in satın alımına onay vermesi Yunan basınında geniş yer buldu.Yunanistan merkezli Europost haber sitesi, 'Başkan Erdoğan 'müttefiklerimizle' 'altın anlaşmalar' yapıyor. İspanya'nın satın aldığı 45 Türk Hurjet eğitim uçağının maliyeti 3,12 milyar avro' başlıklı haberi manşetine taşıdı. İspanya hükümeti, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen 45 adet Hürjet eğitim ve hafif taarruz uçağının alımını onayladı. Toplam 3,12 milyar avro tutarındaki anlaşma, son yıllarda İspanya'nın havacılık eğitim sektöründeki en büyük yatırım programlarından biri olarak değerlendiriliyor.Europost'un haberine göre söz konusu anlaşma, İspanya Hava Kuvvetleri'nin yaşlanan F-5 eğitim uçaklarının yerini alacak modern uçaklarla güçlendirilmesini öngörüyor. İspanya Bakanlar Kurulu'nun 29 Ekim 2025 tarihinde onayladığı anlaşma, son yıllarda ülkenin havacılık eğitim sektöründeki en büyük yatırım programlarından birini temsil ediyor.Yunanistan merkezli gazetenin aktardığına göre anlaşma, sadece uçak teslimatını değil; uçuş simülatörleri, eğitim istasyonları, eğitmen eğitimi programları ve lojistik destek gibi unsurları içeren kapsamlı bir yer eğitim sistemini de kapsıyor.Haberde, İspanya merkezli Airbus'ın Hürjet'in yerel ihtiyaçlara uyarlanmasından sorumlu olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda, 'İspanyollaştırılmış Hürjet' olarak adlandırılan, daha yüksek performanslı sistemlerle donatılmış özel bir versiyon üretilecek. Ayrıca, 15 büyük İspanyol havacılık şirketinin de programa dahil edilmesiyle ülkenin savunma ve teknoloji sektörünün güçleneceği ifade ediliyor.Europost'a göre yeni uçakların teslimatının 2028 yılında başlaması planlanıyor. İlk uçaklar 2029-2030 yıllarında eğitim programlarında kullanılacak. Hürjetlerin ise en az 30 yıl boyunca hizmette kalması bekleniyor.Yunanistan merkezli Ethnos gazetesi, Türkiye'nin Avrupa'daki stratejik savunma üslerini istikrarlı biçimde genişlettiği yorumuna yer verdi.Yunan gazetesine göre, Türkiye'nin İngiltere ve İspanya ile art arda imzaladığı savunma anlaşmaları, Ankara'nın Avrupa savunma mimarisine entegrasyonunu hızlandırıyor.Ethnos, bu anlaşmanın Türkiye'nin Avrupa savunma sanayisine tarihî bir adımla girmesini sağladığını vurguluyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Airbus ve 15 İspanyol savunma şirketiyle birlikte üretim gerçekleştirecek.İspanya ordusu nihai alıcı olurken, Türkiye bazı bileşen ve alt sistemleri, İspanya ise sensör ve aviyonik teknolojilerini üretecek.Yunanistan merkezli gazeteye göre, bu satış Türkiye'nin tarihinde ilk kez bir NATO üyesine jet uçağı ihraç etmesi anlamına geliyor. Bu gelişme, Türk savunma sanayisinin 'kapalı Avrupa pazarına girişinde' bir dönüm noktası olarak görülüyor.Ethnos'un aktardığına göre, bazı uzmanlar İspanya'nın bu projeyi Airbus aracılığıyla da yürütebileceğini savunuyordu. Ancak Avrupa'daki üretim gecikmeleri ve Hürjet'in üretime hazır olması, TUSAŞ lehine bir denge oluşturdu.Türk uçağı Hürjet, 2023'te ilk uçuşunu tamamlamış ve 2026'da seri üretime geçmesi planlanmıştı.Gazete, TurDef platformu kurucusu ve savunma analisti Özgür Ekşi'nin değerlendirmelerine yer vererek, Hürjet projesinin Türk şirketlerine Avrupa savunma zincirinin merkezine girme fırsatı sunduğunu aktardı.