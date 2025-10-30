O Cihaz İçin Yeni Uygulama Geliyor!

Apple, iPad kullanıcılarına yönelik profesyonel araç yelpazesini genişletmek için kolları sıvadı. Şirkete yakın kaynaklara göre iPadOS, yakında Pixelmator Pro, MainStage, Motion ve Compressor gibi güçlü uygulamalarla donatılacak. Bu yazılımlar hâlihazırda yalnızca macOS platformunda mevcut ve Apple'ın bu adımı, iPad'i masaüstü deneyimine bir adım daha yaklaştıracak.Apple'ın kısa süre önce satın aldığı profesyonel fotoğraf düzenleme aracı Pixelmator Pro, iPad sürümüyle mobil yaratıcılığı yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Katman desteği, gelişmiş renk düzenleme araçları ve yapay zeka destekli otomatik iyileştirme özellikleriyle dikkat çeken uygulama, iPad'i taşınabilir bir stüdyo haline getirebilir.Logic Pro'nun sahne performans aracı olarak bilinen MainStage, müzisyenlerin canlı performanslarda ses kontrolünü kolaylaştıracak şekilde iPad'e uyarlanacak. Bu sayede sanatçılar, sahnede bilgisayar taşımadan profesyonel ses düzenlemeleri yapabilecek.Motion, Final Cut Pro kullanıcılarına dinamik 2D ve 3D efektler oluşturma imkanı sunarken, Compressor, video ve ses dosyalarının farklı formatlarda dışa aktarılmasını kolaylaştıracak. Bu iki araç, iPad kullanıcılarına masaüstü düzeyinde video üretim özgürlüğü kazandıracak.macOS sürümlerinde bu uygulamalar 29,99 ile 49,99 dolar arasında satılıyor. Ancak iPadOS versiyonlarında aynı fiyat politikasının mı korunacağı yoksa abonelik tabanlı bir modele mi geçileceği henüz netleşmiş değil. Apple, yeni uygulamaların çıkış tarihi hakkında da resmi bir açıklama yapmadı.Apple, geçtiğimiz yıl iPadOS için Final Cut Pro ve Logic Pro'yu piyasaya sürerek yaratıcı profesyonellerin dikkatini çekmişti. Şimdi ise Pixelmator Pro, MainStage, Motion ve Compressor'un da eklenmesiyle iPadOS, tam donanımlı bir üretkenlik platformuna dönüşüyor. Bu hamleyle Apple, iPad'i yalnızca bir içerik tüketim aracı olmaktan çıkarıp, profesyonel iş akışlarının merkezine yerleştirmeyi hedefliyor.