İBB Casusluk Soruşturmasında 4 Gözaltı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.Soruşturma kapsamında, “İBB Hanem” alt uygulamasında 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenip program dışına sızdırılması iddiasıyla bağlantısı tespit edilen 4 zanlı belirlendi. Şüphelilerden ikisi İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı'nda, diğer ikisi ise İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görev yapıyordu.Savcılık, şüpheliler hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma” ve “suç örgütüne üye olmak” suçlarından gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturmada, uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin sızdırıldığını ve “darkweb”te satışa çıkarıldığını açıklamıştı.Ayrıca, aynı uygulamadaki “İBB Hanem” alt uygulamasında 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin de program dışına aktarıldığı belirlenmişti.Soruşturma kapsamında daha önce 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, zanlılardan 6'sı tutuklanmış, 9 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.