Mobil Arayüzü Değişiyor! İşte Yeni Tasarım...

YouTube, mobil uygulamasında video ve kanal içeriklerini daha fazla öne çıkarma hedefiyle kullanıcı arayüzünde bazı değişikliklere gidiyor. Kısa süre önce müzik uygulamasına küçük dokunuşlar yapan platform, şimdi de video arayüzünü yenileme testlerine başladı. Güncelleme, belirli bir kullanıcı grubu ile test ediliyor.Paylaşılan detaylara göre, mobil video oynatıcısında önemli değişiklikler yapılıyor. Video açıklaması artık paylaşım butonlarının altına alınıyor. Kanal simgesinin boyutu biraz daha büyüyor ve kanal adının yerine kullanıcı adı gösteriliyor. Ayrıca paylaşım ve indirme butonlarında bulunan açıklama metinleri kaldırıldı; bu butonlarda artık sadece simgeler yer alıyor.Değişimler sadece uzun videolarla sınırlı kalmadı. Shorts tarafında da bazı güncellemeler yapıldı. Sağ kısımda bulunan beğeni ve paylaşım butonlarının biraz daha küçüldüğü fark edildi. Ayrıca arayüzdeki parlaklık daha keskin hale getirildi.Bu iki durumda da (hem normal videolarda hem de Shorts'ta) platform, video izleme deneyimini daha fazla ön plana çıkarmayı hedefliyor. Yeni değişimlere kullanıcıların bir kısmı destek verirken, diğer bir kısmı ise değişikliklerin çirkin göründüğünü belirtiyor.Yapılan tüm bu değişiklikler, YouTube'un mobil platformdaki görsel odak noktasını videonun kendisine ve içeriği üreten kanala kaydırma stratejisinin bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Arayüzün ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı ve son halinin nasıl olacağı, platformun testlerden alacağı geri bildirimlere göre şekillenecek.