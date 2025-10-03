Kocaeli’de gelenek bozulmadı: Ağaçlar yine kitap açtı

ocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl kapılarını 15. kez açacak. Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi'nde başlayacak Kitap Fuarı'nın geleneksel 'Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliği, bu sabah düzenlendi ve büyük ilgi gördü. Program erken saatlerde olmasına rağmen yüzlerce kişi, İzmit Cumhuriyet Bulvarı'na akın etti.Sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlikte, Cumhuriyet Bulvarı ve Gebze Kent Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, ağaçlara asılan kitapları sevinçle topladı. Öğrenciler, çalışanlar ve vatandaşlar kitaplarla buluşmanın keyfini yaşadı. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da 5 bin kitap Cumhuriyet Bulvarı'nda sadece 5 dakika gibi kısa bir sürede kitapseverler tarafından toplandı. Bu geleneksel etkinlik, Kocaeli halkının kitap sevgisini ve okuma heyecanını bir kez daha gözler önüne serdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar da kitapseverlerin mutluluğuna ortak oldu.Başkan Büyükakın, Kocaeli Kitap Fuarı'nın artık şehirle özdeşleşen bir kültür şöleni olduğunu vurgulayarak, 'Bir etkinliği 15 yıl boyunca sürdürebilmek, aynı zamanda kararlılığın göstergesidir. Kent, Kitap Fuarını ve çevresindeki kültürel etkinlikleri çok sevdi. Bu yıl Gebze'de de ağaçlar kitap açtı. 12 Ekim'e kadar kitapseverlerle 15. kez buluşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bugüne kadar 14 fuarda 8.4 milyon ziyaretçiyi ağırladık. İnşallah bu yıl daha da güzel geçecek. Fuarımıza bu yıl yabancı yazarlar da katılıyor. Onların katılımı, fuarımızı daha da zenginleştirecek. Tema olarak 'Anadolu Mayası'nı seçtik. Bu tema, birlik ve beraberliğimizi, köklerimizi ve varoluş idrakimizi yansıtıyor. Onur konuğumuz ise Prof. Dr. Kemal Sayar olacak. Yeni dönemde Guinness rekoru için de girişim başlattık. Daha önce Hindistan'da 3 bin 66 kişiyle yapılan etkinliği aşmayı hedefliyoruz. 7 Ekim'de, En Çok Ebeveynin Aynı Anda Çocuğuna Kitap Okuması Rekoru'nu 4 bin, 4 bin 200 kişi ile gerçekleştireceğiz. Kitap Fuarımız, artık sadece Kocaeli'de değil, çevre illerden de binlerce kitapseverin akın ettiği uluslararası bir platforma dönüştü. Her yıl yayınevi sayısı artıyor, programlar çeşitleniyor' dedi.Konuşmasında, Filistin'de yaşanan dramı da unutmayan Başkan Büyükakın duygularını şu sözlerle dile getirdi:'Ne yaparsak yapalım, kalbimizin bir köşesinde o acı hâlâ duruyor: Orada, Filistin'de katledilen çocuklar, masum anneler, siviller var. Hayatımızın her safhasında, aklımızın bir ucunda değil, tam merkezinde Filistin'de yaşanan soykırım yer alıyor. Bu, kelimelere dökülemeyecek kadar ağır bir durum. İnsanlığımızdan utandıran bir tabloyla karşı karşıyayız. Ancak insanlığın sesi yükseliyor. Ve bu sesin en güçlü çıktığı yerlerden biri de Kocaeli. Ben burada bir belediye başkanı olarak değil, bir insan olarak bu duyarlılığın artmasını yürekten diliyorum' ifadelerine yer verdi.‘Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliğinin bir ayağı da Gebze'de düzenlendi. Gebze Kent Meydanı Çamlık Parkı'nda ağaçlara asılan bin kitap, sabahın erken saatlerinde kitapseverlerle buluştu. Kitaplar dakikalar içinde toplandı. Etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz de katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden ve çocuklarla birlikte kitap toplayan Soba ve Pekgöz, bu anlamlı etkinliğin kültürel gelişim açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.