Hırsız Sanıp Dövdüler!

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Serdar ve Yenidoğan Mahalleleri'nde son günlerde bir şüphelinin, evlerin çevresinde dolaşarak kapıları zorladığı ihbarları arttı. Bazı evlere girmeye çalıştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.Yaşanan olaylar üzerine mahalle sakinleri, geceleri gruplar halinde kendi imkanlarıyla nöbet tutmaya başladı. İddiaya göre, üç gün süren nöbetler sırasında mahalleli, hırsız olduğundan şüphelendikleri 5 kişiyi darbetti. Dün akşam da benzer bir olay yaşandı ve bir kişi daha yakalandı.Balkonda olayları izleyen Vedat Özçivi, “Mahallede uzun süredir gerginlik var. Bir şahıs dadanmış, kameralarda da görülmüş. İnsanlar ‘burada burada' diyerek koşturuyor.” dedi.Hırsızı yakalamak için evine girilen Türkan Karakut, “Çatıdan girdiler, camları kırdılar. Mahalleli bir haftadır hırsızın peşinde. Benim evime neden girdiniz?” şeklinde konuştu.Fatma Çağlayan, “Bir haftadır bu olaylar sürüyor. Akşam 3-4 defa silah atıldı. Mahalleli, kadının yalnız yaşadığını biliyor ve zarar gelmesin diye dışarıda nöbet tutuyor.” dedi.Koray Yalın, “Mahallemizde bir haftadır sapık mı, hırsız mı belli olmayan kişiler var. Kırılan camları aramızda toplayacağımız parayla onaracağız.” ifadelerini kullandı.