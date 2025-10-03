Google Maps Yakalattı!

2008 yılında “Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek” suçlarından 10 dosyadan toplam 19 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 50 bin TL adli para cezası alan S.S. (41), 12 yıldır aranmaktaydı. Yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.Yaklaşık 6 aylık detaylı çalışmalar sonucunda, aranan şahsın babası Ş.S. ve eşi F.S. ile birlikte S.S.'ye tescilli araçlarla Kayseri'ye sık sık gidip geldiği belirlendi. Polis, Google Maps uygulaması üzerinden aracın Kayseri Keykubat Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde park halinde olduğunu tespit etti.Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, S.S. ikamet altında bulunan depo önünde yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.