Suudi Arabistan’dan Dünyanın İlk ‘Gökyüzü Stadyumu’

Suudi Arabistan, 2034 FIFA Dünya Kupası öncesi dikkat çeken dev bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Krallık, sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre dünyanın ilk “gökyüzü stadyumu” olacak NEOM Sky Stadium projesini duyurdu.Tamamlandığında 46 bin seyirci kapasitesine sahip olması planlanan stadyumun, güneş ve rüzgâr enerjisiyle çalışacağı açıklandı.İnşaatın 2027 yılında başlaması, projenin ise 2032'de tamamlanması öngörülüyor.Proje, Suudi Arabistan'ın tek başına ev sahipliği yapacağı 2034 Dünya Kupası hazırlıklarıyla eş zamanlı olarak yürütülecek. Bu hamle, Riyad yönetiminin küresel spordaki etkisini bir kez daha ortaya koydu.Suudi Arabistan basınında Sky Stadium'a dair resmi bir açıklama yer almazken, ülkenin spor altyapısında kapsamlı bir dönüşüm hedeflendiği biliniyor.Arab News'te yer alan 2024 tarihli habere göre, Dünya Kupası adaylığı kapsamında 15 yeni stadyumun inşa edileceği, projelerin merkezinde ise Riyad'daki Kral Selman Uluslararası Stadyumu'nun yer aldığı belirtilmişti.92 bin 760 kişi kapasiteli bu dev stadyumun 2029'da tamamlanması hedefleniyor.Construction Review dergisine göre, NEOM Sky Stadium, NEOM'un doğrusal akıllı şehri The Line içerisine entegre edilecek ve çölün 350 metre üzerinde asılı biçimde inşa edilecek.Dergi, bu projeyi “dünyanın ilk gökyüzü stadyumu” olarak tanımladı.FIFA'nın ön onayını alan proje, çevre dostu ve sürdürülebilir stadyum anlayışında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.Ancak stadyumun yüksekliği ve konumu nedeniyle mühendislik açısından ciddi zorluklar barındırdığı, özellikle güvenlik ve erişim konularında yenilikçi çözümler gerektirdiği vurgulanıyor.Stadyumun, NEOM'daki Sağlık ve Refah Bölgesi ile üniversite yerleşkesine yakın bir noktada konumlandırılması planlanıyor. Böylece bölgenin, spor ve yaşam temelli yeni bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.NEOM genelinde yaşanan bazı gecikmelerin projenin 2039'a kadar sarkabileceği öne sürülüyor. Ancak Suudi Arabistan yönetimi, 2034 Dünya Kupası hazırlıklarını önceliklendirmeyi sürdürüyor.