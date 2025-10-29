Dakikada Bir Kişi Ölüyor!

Rapor, 1990'lardan bu yana sıcaklığa bağlı ölümlerin %23 arttığını ve 2012–2021 döneminde her yıl ortalama 546 bin kişinin aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. UCL'den Dr. Marina Romanello, “İklim değişikliğini hafifletme ve uyum sağlama konusundaki gecikmeler, milyonlarca gereksiz ölüme yol açıyor” dedi.2023 yılında hükümetler, fosil yakıt şirketlerine günde 2,5 milyar dolar sübvansiyon sağladı. Toplam destek 956 milyar dolara ulaştı; bu, iklimden en çok etkilenen ülkelere taahhüt edilen 300 milyar doları üç kat aşıyor. Rapora göre yüksek sıcaklıklar nedeniyle tarım ve inşaat sektörlerinde yaşanan verim kaybı da aynı miktarda ekonomik zarara yol açtı.Kuraklık ve sıcak hava dalgaları tarım ürünlerini ve hayvancılığı olumsuz etkilerken, 2023'te 123 milyon kişi daha gıda güvensizliği yaşadı. 2024'te artan sıcaklık ve orman yangınları nedeniyle 154 bin kişi duman kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetti.Dr. Romanello, fosil yakıt finansmanı sürdürülürse sağlıklı bir gelecek olamayacağını belirterek çözüm yollarını şöyle özetliyor: temiz enerjiye geçiş, şehirlerin iklime uyumlu hâle getirilmesi ve sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi. “Umut, yerel toplulukların ve sağlık çalışanlarının sahada gördükleri gerçekler karşısında harekete geçmesinde yatıyor” dedi.