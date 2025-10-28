Trump'tan Protokol Krizi!

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun ikinci ayağı kapsamında Japonya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, ülkenin yeni başbakanı Takaiçi Sanae için ilk büyük diplomatik sınav olarak görülüyordu.Trump askerleri selamlamadan yürüdüResmî karşılama töreninde iki ülkenin bayrakları önünde durup selam vermesi beklenen Trump, protokol gereğini yerine getirmeden yürümeye devam etti.Başbakan Takaiçi kısa bir şaşkınlık yaşadı ancak ardından tören gereği eğilerek selamını verdi.Trump'ın törendeki tutumu ve bazı anlarda donup kaldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.Kullanıcılar, “Trump ne yaptığını bilmiyor”, “Yaşlılıktan şaşırdı galiba” gibi yorumlarla durumu eleştirdi.