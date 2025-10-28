  • USD: 41,87 - 41,95
Trump'tan Protokol Krizi!

Asya turunun ikinci durağı Japonya’ya giden ABD Başkanı Donald Trump, yeni Başbakan Takaiçi Sanae ile yaptığı törende protokolü hiçe saydı. Trump’ın askerleri selamlamadan yürüyüp duraksadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 28.10.2025 - 12:07 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:21 / Editör: Erhan Şimşek
ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun ikinci ayağı kapsamında Japonya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret, ülkenin yeni başbakanı Takaiçi Sanae için ilk büyük diplomatik sınav olarak görülüyordu.

Ancak törende beklenmedik bir olay yaşandı.

Trump askerleri selamlamadan yürüdü

Resmî karşılama töreninde iki ülkenin bayrakları önünde durup selam vermesi beklenen Trump, protokol gereğini yerine getirmeden yürümeye devam etti.

Başbakan Takaiçi kısa bir şaşkınlık yaşadı ancak ardından tören gereği eğilerek selamını verdi.

Sosyal medyada gündem oldu

Trump'ın törendeki tutumu ve bazı anlarda donup kaldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Kullanıcılar, “Trump ne yaptığını bilmiyor”, “Yaşlılıktan şaşırdı galiba” gibi yorumlarla durumu eleştirdi.