İhracatta Cumhuriyet Rekoru Kırıldı!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracat alanındaki başarısını değerlendirdi. Bakan Bolat, “29 Ekim 2025 itibarıyla, mal ve hizmet ihracatı toplamında 390 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık” ifadelerini kullandı.Bolat, elde edilen bu başarıyla Türkiye ekonomisinin üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.