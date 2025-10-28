  • USD: 41,87 - 41,95
İhracatta Cumhuriyet Rekoru Kırıldı!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 29 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatının toplamda 390 milyar dolara ulaştığını belirterek, “Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat seviyesine eriştik” dedi.

Ekleme: 28.10.2025 - 09:26 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:51 / Editör: Erhan Şimşek
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracat alanındaki başarısını değerlendirdi. Bakan Bolat, “29 Ekim 2025 itibarıyla, mal ve hizmet ihracatı toplamında 390 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık” ifadelerini kullandı.

Bolat, elde edilen bu başarıyla Türkiye ekonomisinin üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

